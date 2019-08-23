Белград, , 12:58 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя свою встречу с представителями руководства США (Соединенных Штатов Америки) в Нью-Йорке, заявил, что, в ходе переговоров, для него важно было донести позицию Сербии. По его словам президента, он заявил заявил американским чиновникам, что не даст согласие на такой вариант развития событий, при котором «албанцы получают все, а сербы — ничего».

Вучич также предположил, что к декабрю, Приштина под давлением Вашингтона снимет стопроцентные пошлины на товары из Сербии. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По мнению президента Сербии, крайне важно достойно представить видение Белграда. Он заявил, что в таком случае «если позицию США нам удастся сместить хоть на шаг к сербской, мы совершим маленькое чудо».

При этом, Вучич констатировал, что вряд ли США когда-либо пересмотрит свое отношение к статусу независимости Косово.

«Я солгу если скажу, что Америка откажется от признания независимости Косово. Я не легкомыслен и не безответственен, и не буду давать гражданам ложных обещаний», — сказал президент Сербии.