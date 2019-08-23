Киев, , 12:31 — REGNUM

Судить о качестве украинской политики и политиков можно будет именно по тому, в какой степени они последуют совершенно верному призыву признать выбор жителей Крыма, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 23 августа, комментируя высказывания сенатора Сергея Цекова.

Флаги России и Крыма Digital.gov.ru

Как сообщалось ранее, Цеков призвал власти Украины разработать «план поэтапного признания Крыма частью России». Крым все равно никогда не вернется в состав Украины, а признание свершившегося факта помогло бы нормализовать отношения между двумя государствами, а также пошло бы на пользу самой Украине.

«Идея разработать план по признанию Украиной выбора народа Крыма — идея правильная. По отношению к ней можно судить о качестве украинской политики и политиков.

В Киеве фанатично «держатся» за Крым — в чём тут причина? Там считают, что «отказ» от Крыма как-то принизил бы суверенность современной украинской власти? Думаю, что причина не в этом: отсутствие у современной украинской власти такого качества, как суверенность, очевидно сегодня всем.

Там видят неразрывную связь между Крымом и Донбассом, понимают, что следующим после Крыма шагом неизбежно должно было бы стать признание независимости ДНР и ЛНР? Так их независимость всё равно придётся признавать, это тоже очевидно!

В Киеве полагают, что в случае признания Крыма неотъемлемой частью России, а также независимости ДНР и ЛНР жители многих других регионов Украины последуют примеру Крыма и Донбасса? Возможно, что так. Но надо укреплять свою власть не внешними атрибутами, а правильной внутренней политикой, экономическим развитием. А вот здесь как раз наблюдается тормоз, перспективы на ближайший год у Украины печальные.

Стоит хотя бы немного углубиться в анализ политической мотивации позиции Киева по Крыму и Донбассу, и становится ясно как день, что эта якобы борьба за сохранение своего суверенитета является самым наглядным свидетельством зависимости Киева от внешних установок. США и ЕС требуют от Киева сохранять жёсткую антироссийскую линию — Киев берёт под козырёк.

Эта линия идёт во вред Украине, но оболванивание граждан в этой стране зашло уже так далеко, что не все из них отдают себе в этом отчёт. Этим активно пользуются недобросовестные политики, проходимцы. Для них будущее Украины менее важно, чем их сегодняшние амбиции, построенные на собственном шовинизме иантироссийском наказе Запада.

Чем больше Владимир Зеленский будет упорствовать в таком подходе, тем больше будет оснований относить и его к этой категории — ставленников Запад и проходимцев. А Украина будет продолжать терять время», — отметил Михаил Демурин.