Белград, , 13:11 — REGNUM

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что результаты встречи президента Сербии Александра Вучича и государственного секретаря США (Соединенных Штатов Америки) Майка Помпео в Нью-Йорке показали готовность Вашингтона изменить свой подход к решению косовской проблемы, а также выступить за компромиссное решение, которое бы учитывало интересы Сербии. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

При этом, глава МИД Сербии отметил, что не стоит полагаться на то, что руководство США изменит свою позицию в отношении статуса независимости Косово. По его словам, у президента США Дональда Трампа и его команды пока еще не сложилось конкретного единого мнения по решению косовской проблемы.

Тем не менее, комментируя встречу президента Сербии с госсекретарем США, Дачич заявил, что Вашингтон солидарен с Белградом в том, что «вопрос Косово остается нерешенным».