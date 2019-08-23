Минск, , 12:29 — REGNUM

Александр Лукашенко 23 августа принял главу белорусского совмина Сергея Румаса и обсудил с ним принципиальные вопросы отношений Минска и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В ходе встречи Лукашенко озадачил главу правительства вопросами отношений с РФ и сказал: «Хотел бы обсудить с вами ряд вопросов принципиального характера. Прежде всего с учетом проведенных интеграционных мероприятий на уровне правительств республик постсоветского пространства. Какова ситуация вообще, если посмотреть под этим углом, в отношениях с Российской Федерацией?».

Лукашенко отметил, что после состоявшихся 18 июля переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге остался «комплекс вопросов и проблем». Белорусский лидер поинтересовался у Румаса: «Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли те вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся, если можно так сказать? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос».