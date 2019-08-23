Приштина, , 12:50 — REGNUM

22 августа был распущен парламент Косово. Сразу после этого бывший спикер парламента и одновременно глава Демократической партии Косово Кадри Весели обратился к гражданам с призывов явиться на выборы и поддержать его кандидатуру.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi, Весели заявил, что он единственный кандидат на пост премьер-министра, при котором Косово окажется в выигрыше.

«В первый день, когда я поехал с визитом в США, я заявил, что выборы неизбежны, а затем выдвинул несколько законодательных инициатив на конституционной основе, которые позволили принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов, которые назначит президент», — заявил Весели.

Напомним, решение о роспуске парламента Косово было принято в связи с отставкой премьер-министра Косово Рамуша Харадиная после вызова в Специальный Трибунал по Косово в Гааге. Теперь страну ожидают парламентские выборы, после которых партией или коалицией-победительницей будет предложен кандидат на пост премьер-министра.