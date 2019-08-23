Приштина, , 12:39 — REGNUM

22 августа был распущен парламент Косово. Теперь страну ожидают парламентские выборы, после которых партией или коалицией-победительницей будет предложен кандидат на пост премьер-министра.

После роспуска парламента посольство США в крае посчитало необходимым выступить с заявлением в поддержку этого акта и будущих выборов.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», США назвали формирование нового правительства Косово важным шагом для будущего Косово:

«Кампания, в ходе которой кандидаты предложат новые идеи по переговорам с Сербией, установлению верховенства права и экономическому развитию станет гарантией того, что Косово не станет больше мешкать со строительством фундамента для будущего».

Напомним, решение о роспуске парламента Косово было принято в связи с отставкой премьер-министра Косово Рамуша Харадиная после вызова в Специальный Трибунал по Косово в Гааге.