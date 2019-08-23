Ярославль, , 12:21 — REGNUM

Депутаты муниципалитета Ярославля по-разному оценили возможность дальнейшей работы директора «Яргорэлектротранса» Ильхама Худиева. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Ильхам Худиев (справа) и депутаты муниципалитета City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа суд прекратил уголовное дело в отношении Худиева в связи с деятельным раскаянием. Он обвинялся в посредничестве в передаче взятки от бизнесменов чиновнику. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, то есть факт преступления установлен. Но судимости у Худиева не будет.

Ильхам Худиев руководит АО «Яргорэлектротранс», 100% акций которого принадлежит городу Ярославлю. Вопросы управления муниципальным имуществом входят в ведение муниципалитета города.

«На мой взгляд, человек совершил преступление. Даже если закон позволяет ему занимать такие должности, то по моральным основаниям он должен уйти, — сказал председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Анатолий Каширин. — Посредник, наверно, тоже небескорыстно передает взятки. Если человек морально готов к таким действиям, значит, он не имеет права управлять муниципальным имуществом».

Такой же точки зрения придерживается депутат от «Единой России», в прошлом председатель муниципалитета и и.о. мэра города Алексей Малютин.

«Такому человеку не место в руководстве автотранспортным предприятием, деятельность которого связана с безопасностью людей. Эта работа связана с большой материально-технической ответственностью. Это имущество, закупки, деньги. Если человек склонен к тому, чтобы брать и давать, с ним надо расставаться. Неправильно, когда увольняют «задним числом» во время следствия, но когда дело закончено и картина ясна, нужно принимать решения. Я бы с таким человеком работать не стал», — рассказал Алексей Малютин.

А вот депутат Дмитрий Петровский считает, что подобное может случиться с каждым.

«Это решение должен принимать работодатель. Если суд установил, что он не подлежит уголовному преследованию, если закон не счел нужным привлечь его к ответственности, то и мы не вправе его осуждать. Любой человек может ошибиться. Любой может попасть в такую ситуацию. Мы же не знаем всех обстоятельств дела, почему он передавал эти взятки. Может, его поставили в такое положение, что он не мог поступить иначе?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, который входит в совет директоров «Яргорэлектротранса», отказался как-то комментировать эту ситуацию.

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