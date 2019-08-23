Ханой, , 13:05 — REGNUM

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который 23 августа провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком в Ханое, выразил серьезную озабоченность в связи с развитием событий в Южно-Китайском море. Об этом 23 августа сообщает Australian Associated Press.

Моррисон сказал, что страны в Индо-Тихоокеанском регионе должны быть свободны и преследовать свои собственные интересы.

«Речь идет о том, что каждый народ в регионе должен быть уверен в своей независимости и суверенитете», — сказал он журналистам.

В свою очередь, премьер-министр Вьетнама заявил о единстве позиций двух стран по Южно-Китайскому морю.

«Мы глубоко обеспокоены последними событиями в Южно-Китайском море и договорились о сотрудничестве в поддержании мира и стабильности, гарантиях, безопасности и свободы судоходства», — сказал он.

Премьер-министры Австралии и Вьетнама настоятельно призвали все стороны воздерживаться от угрозы применения силы при урегулировании споров в соответствии с международным правом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Вьетнам обвинил Китай в незаконных действиях в экономической зоне и на континентальном шельфе, потребовав покинуть этот район. Тогда исследовательское судно встало на якорь в районе рифа Огненный Крест, искусственного острова в Южно-Китайском море, контролируемого Китаем.