Казань, , 12:16 — REGNUM

Находящийся с рабочим визитом в Казани губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Стороны «обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, наметили шаги для дальнейшего углубления деловых контактов и реализации ряда проектов», говорится в официальном сообщении.

Ранее в рамках визита делегации из Татарии на Дон был подписан план мероприятий по реализации действующего с 2013 года соглашения между регионами. Документ предполагает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество.

ИА REGNUM напоминает, что делегация Ростовской области во главе с губернатором принимает участие в 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills-2019, проходящем в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В составе донской делегации — 70 молодых талантливых ребят, а также их педагоги и наставники.