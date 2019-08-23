Минск, , 12:11 — REGNUM

Белоруссия настроена на дальнейшее развитие отношений с Грузией, причём намерена делать это терпеливо, но настойчиво. Об этом в ходе сегодняшней встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает 23 августа пресс-служба главы государства.

«Думаю, если даже есть какие-то недостатки и проблемы в сотрудничестве, их надо преодолевать — спокойно, терпеливо, — отметил белорусский лидер. — Вы в этом плане можете рассчитывать, что мы настойчиво, терпеливо (хотя мы этот период уже прошли) будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов».

Глава Белоруссии отметил, что пока между странами складывается не очень большой товарооборот, однако между двумя народами сложились особые дружеские отношения. Так, по итогам 2018 года Белоруссия и Грузия наторговали на $87,1 млн, а оборот услуг достиг $26,1 млн.

В свою очередь премьер-министр Грузии выразил уверенность, что Минск и Тбилиси смогут удвоить эту цифру.