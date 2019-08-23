Москва, 23 августа 2019, 12:09 — REGNUM
Необходимо закрепить на федеральном уровне норму, согласно которой все кандидаты независимо от того, были они выдвинуты «Единой Россией» или нет, будут обязаны собирать подписи избирателей. Это честная конкуренция и открытость перед избирателем. Об этом заявил секретарь Московского городского регионального отделения партии (МГРО) Андрей Метельский по итогам форума «В ответе за Москву!».
Он отметил, что кандидаты от «Единой России» собирали подписи, хотя формально они имели право этого не делать.
Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Виктор Селиверстов в свою очередь заявил, что все 26 кандидатов, представленных МГРО на форуме, могут полностью рассчитывать на поддержку партии на выборах в Московскую городскую Думу и использовать символику «Единой России» в своей избирательной кампании.
Отметим, в основу предвыборных тезисов Московского отделения партии на выборах в Мосгордуму положена реализация масштабных проектов, принятых при непосредственном участии «Единой России», которые обеспечат москвичам новое качество жизни, поступательное социально-экономическое развитие города, консолидацию его жителей, политическую и социальную стабильность.
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