Москва, , 12:09 — REGNUM

Необходимо закрепить на федеральном уровне норму, согласно которой все кандидаты независимо от того, были они выдвинуты «Единой Россией» или нет, будут обязаны собирать подписи избирателей. Это честная конкуренция и открытость перед избирателем. Об этом заявил секретарь Московского городского регионального отделения партии (МГРО) Андрей Метельский по итогам форума «В ответе за Москву!».

«Мы сейчас обсуждаем идею закрепить на федеральном уровне норму, согласно которой все кандидаты независимо от того, были они выдвинуты партией или нет, будут обязаны собирать подписи. Таким образом, все будут в равных условиях. Это честная конкуренция и открытость перед избирателем — способность собрать подписи многое говорит о кандидате», — пояснил Андрей Метельский.

Он отметил, что кандидаты от «Единой России» собирали подписи, хотя формально они имели право этого не делать.

«Анализ ситуации показывает неоспоримую пользу сбора подписей для получения поддержки избирателей. Все наши кандидаты до этого прошли процедуру предварительного голосования — представили свои программы, проводили встречи с людьми, прошли дебаты. Польза такой коммуникации с избирателями доказана многолетней нашей практикой. И сбор подписей стал еще одним таким способом взаимодействовать с людьми — услышать их и рассказать о себе», — подчеркнул Андрей Метельский.

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Виктор Селиверстов в свою очередь заявил, что все 26 кандидатов, представленных МГРО на форуме, могут полностью рассчитывать на поддержку партии на выборах в Московскую городскую Думу и использовать символику «Единой России» в своей избирательной кампании.

Отметим, в основу предвыборных тезисов Московского отделения партии на выборах в Мосгордуму положена реализация масштабных проектов, принятых при непосредственном участии «Единой России», которые обеспечат москвичам новое качество жизни, поступательное социально-экономическое развитие города, консолидацию его жителей, политическую и социальную стабильность.

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