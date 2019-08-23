Минск, , 12:06 — REGNUM

«Я хочу поблагодарить лично вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности, нашего суверенитета. Грузинский народ этого никогда не забудет», — заявил 23 августа прибывший в Минск премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время переговоров с Александром Лукашенко. Об этом сообщает президентская газета «Советская Белоруссия».

Бахтадзе отметил также перспективы экономического сотрудничества «восточных партнёров», живших относительно недавно в одной стране: «Что касается торговли: да, мы начинали с нуля, в этом году уже будет в районе 100 миллионов долларов. Я уверен, что мы сможем удвоить эту цифру. Межправкомиссия очень эффективно работает».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в ходе переговоров белорусский лидер сказал: «Мы очень тесно сотрудничаем со всеми постсоветскими республиками, не делим их на плохих и хороших. Думаю, если даже есть какие-то недостатки и проблемы в сотрудничестве, их надо преодолевать — спокойно, терпеливо. Что мы и делаем с некоторыми государствами постсоветского периода. Вы в этом плане можете рассчитывать, что мы настойчиво, терпеливо (хотя мы этот период уже прошли) будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов».

По данным белорусской стороны, двусторонний товарооборот по итогам 2018 года составил $87,1 млн, а оборот услуг достиг $26,1 млн. Лукашенко отметил: «Мы начинали когда-то с нуля и не могли себе представить, как можно торговать с Грузией в связи с проблемами у нее с Российской Федерацией и другими вопросами. Однако буквально за несколько лет мы научились торговать, видим перспективы».

Запланированы переговоры грузинского гостя в белорусском совмине. В программе визита также значится посещение белорусских предприятий, заинтересованных в экспорте на грузинский рынок или третьи страны при поддержке грузинских партнёров.