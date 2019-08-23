Минск, , 12:01 — REGNUM

Минск намерен настойчиво и терпеливо развивать грузинско-белорусские отношения. Об этом 23 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, сообщает агентство «БелТА».

Встреча с Премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе President.gov.by

23 августа глава правительства Грузии прибыл в Минск с официальным визитом. Перед началом переговоров Бахтадзе почтил память советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, возложил венок к стеле «Минск — город-герой».

Лукашенко отметил, что сотрудничеств в сфере торговли было затруднено в связи с обострением отношений между Москвой и Тбилиси. «Однако буквально за несколько лет мы научились торговать, видим перспективы», — добавил президент.

Отметим, по итогам 2018 года товарооборот между Грузией и Белоруссией составил $87,1 млн. За первую половину 2019 года объем взаимной торговли составил $37 млн, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.