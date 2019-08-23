Киев, 23 августа 2019, 11:57 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Российской Федерацией. Об этом глава государства заявил сегодня, 23 августа.
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СМИ сообщили о подготовке России и Украины к обмену удерживаемыми лицами
При этом украинский лидер выразил надежду, что этот вопрос будет решён уже в ближайшее время.
«Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать», — приводит ТАСС слова Зеленского.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 августа, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в Киев. По информации посольства РФ на Украине поездка омбудсмена продлится один день, при этом цели пребывания Москальковой в Киеве не уточняются.
Также на днях стало известно, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена лицами, удерживаемыми на территории обоих государств. Сам обмен, предположительно, может состояться до конца августа.
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