Пермь, , 11:55 — REGNUM

В Пермском крае за 2018 год и первое полугодие 2019 года через суд в пользу государства обращено 127 млн рублей неподтвержденных доходов чиновников. Инициатором исков стала прокуратура. Об этом Заксобранию региона заявил прокурор края Андрей Юмшанов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор Прикамья 22 августа держал отчет перед депутатами о состоянии законности и правопорядка за 2018 год и январь-июнь 2019 года. Спикер Законодательного собрания Валерий Сухих отметил, что прокуратура стала главной площадкой по мониторингу нормативно-правовой базы по противодействию коррупции.