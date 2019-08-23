Джакарта, , 11:37 — REGNUM

В посольстве Южной Кореи в Индонезии рассказали о препятствиях, с которыми сталкиваются южнокорейские бизнесмены при инвестировании в Индонезию, сообщает информационное агентство Antara.

«Корейские компании сталкиваются с некоторыми трудностями, такими как политика очень быстрого повышения заработной платы, высокие пенсионные выплаты», — говорится в заявлении посольства.

Кроме того, ряд трудностей связаны с лицензиями на импорт, таможней и сертификацией, которые также становятся барьером для инвестиций в Индонезию.

Известно, что южнокорейские компании считают инвестиционный климат в Индонезии достаточно хорошим, особенно потому, что Индонезия показала довольно хороший рост экономики, выше 5%. Индонезия имеет самое большое население в Юго-Восточной Азии — 260 млн человек, и на ее долю приходится 40% от общего ВВП стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По данным индонезийского координационного совета по инвестициям, большинство южнокорейских инвестиций все еще находятся на Яве, за ними следуют Калимантан и Суматра. Общий объем инвестиций с 2014 года до первого квартала 2019 года достиг 7,3 млрд долларов США, а объем инвестиций в 2018 году достиг 1,6 миллиарда долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии выразило надежду, что южнокорейские компании смогут инвестировать свой капитал в проекты развития инфраструктуры городского общественного транспорта в стране.

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