Дамаск, , 11:35 — REGNUM

Сегодня, 23 августа, бойцы сирийской армии и отряды ополченцев освободили от боевиков город Кафр-Зита на севере провинции Хама. Здесь ранее находится форпост террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает издание Elnashra.

Война в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, сообщается, что в ходе наступательной операции сирийские войска также взяли под контроль деревни Латмин, Латмане и Телль-Фас на севере провинции Хама, высоту Эль-Ховейз и долину Вади-эль-Аназ к востоку от города Морик.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа сирийские правительственные силы начали активное наступление на занятый боевиками Хан-Шейхун на юге Идлиба и взяли город и трассу Дамаск — Алеппо под контроль. Идут масштабные поисковые работы и разминирование.

22 августа сирийская арабская армия смогла сильно потеснить террористические и протурецкие группировки в провинциях Хама и Идлиб, сформировался так называемый Латамнинский котёл. Он включает города Эль-Латамна, Кафр-Зита, Морек и посёлок Латмин. Эти территории еще контролируются исламистами.

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