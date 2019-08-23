Киев, , 11:12 — REGNUM

Политическая сила ВО «Батькивщина» предложила своего кандидата на должность заместителя главы (вице-спикера) Верховной рады Украины нового созыва.

Юлия Тимошенко European People's Party

Об этом журналистам сообщил новоизбранный народный депутат от «Батькивщины» Андрей Кожемякин, однако не уточнил, о ком конкретно идет речь, передает корреспондент ИА REGNUM

Издание «Цензор» со ссылкой на источник в подготовительной группе сообщает, что «Батькивщина» подала кандидатуру Елены Кондратюк на должность вице-спикера.

А вот политолог Кирилл Сазонов предполагает, что кандидатом в руководство парламента может быть и лидер политической силы Юлия Тимошенко.

«Для справки — должность никакая. Ни о чем. Вице-спикер ведет заседания очень редко по пятницам, когда в зале три десятка депутатов. То есть никакая должность. Но если они подали Тимошенко… учитывая ее энергию… вице-спикер станет центральной фигурой в Раде. Спикера и первого вице-спикера мы не увидим и не услышим», — комментирует эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что главным кандидатом на пост спикера парламента Украины нового созыва является лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. По информации из кулуаров, первым вице-спикером Рады, вероятнее всего, станет нынешний представитель президента в парламенте и второй номер «Слуги народа» Руслан Стефанчук. На пост вице-спикера претендует «Оппозиционная платформа — За жизнь», однако имя кандидата также не называется.