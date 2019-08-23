Киев, , 11:09 — REGNUM

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова находится в Киеве. Она прибыла на Украину 23 августа, сообщили журналистам в пресс-службе омбудсмена.

Представители аппарата омбудсмена не уточнили, для чего Москалькова отправилась на Украину. Она пробудет в соседней стране один день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России на Украине проинформировали о том, что Москалькова вылетела в Киев. О цели поездки также не сообщалось. Вместе с тем стало известно о финальной стадии переговоров Москвы и Киева об обмене удерживаемыми лицами. Источники издания «Коммерсантъ» сообщили о возможном обмене «33 на 33».

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