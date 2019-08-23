Москва, , 10:59 — REGNUM

«Росатом» намеревается строить серию атомных ледоколов «Лидер» (проекта 10 510)посредством концессии — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию, подготовленную госкорпорацией.

В материалах презентации указывается, что для обеспечения серийного выпуска ледоколов возможны два варианта. По первому из них, предполагающему смешанное финансирование со стороны банков и Росатома, судостроитель получает аванс и отвечает за исполнение работ.

Второй вариант подразумевает концессию, при которой 25% работ финансирует государство, а за сам проект отвечает концессионер. При этом кроме строительства он будет должен оказывать услуги по ледокольной проводке судов.

«Росатом» предлагает остановиться на концессии, ссылаясь на то, что большинство грузоперевозчиков еще не утвердили свои инвестиционные программы, подразумевающие использование ледоколов, а значит делать прогнозы по выручке невозможно. По данным «Ведомостей», концессионером должна стать специально созданная совместно с ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом») проектная компания.

Необходимые подготовка и подача концессионной инициативы государству могут произойти в 2020—2021 годы.

«Лидер» является атомным ледоколом нового поколения проекта 10 510. Его мощность в 120 МВт позволит ему стать первым в мире ледколом, способным круглогодично преодолевать Северный морской путь при толщине льда до четырех метров, с коммерческой скоростью в районе 10 узлов. Срок эксплуатации рассчитан на 40 лет. По разным оценкам стоимость производства «Лидера» колеблется от 120 до 127,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM согласно проекту Плана развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, подготовленного «Росатомом», три атомных ледокола «Лидер» должны быть введены в эксплуатацию на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда» до 2033 года.

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