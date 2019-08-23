Джакарта, , 10:36 — REGNUM

Министерство иностранных дел Индонезии совместно с посольством Индонезии в Париже и при поддержке агентства креативной экономики, индонезийского агентства по кинематографу и посольства Франции организовали мероприятие для обсуждения и обмена мнениями в области развития «креативной экономики», сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Известно, что во время визита президента Франции в Индонезию в марте 2017 года было выпущено совместное заявление о «креативной экономике» между Индонезией и Францией. Соглашение заложило основу сотрудничества в области «креативной экономики» между двумя странами, особенно в цифровой сфере и киноиндустрии.

Было решено, что «креативное» экономическое сотрудничество станет одним из приоритетов, учитывая, что в 2020 году стороны отметят 70-летие установления дипломатических отношений.

Напомним, «креативная экономика» — особый сектор экономики, где приоритет отдается высокой роли новых технологий и открытий. К «креативной экономике» относятся, например, такие отрасли как: кинематограф, музыка, дизайн, реклама, пресса и архитектура.