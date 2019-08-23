Псков, , 10:18 — REGNUM

В Большом концертном зале Псковской филармонии сегодня, 23 августа, состоится праздничный концерт, посвященный 75-летию со дня образования Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в концерте примут участие Симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением главного дирижера Николая Хондзинского, хор Московского Сретенского ставропигиального монастыря и сводный хор Псковской области.

Глава региона Михаил Ведерников поздравил жителей области с юбилейной датой, отметив тысячелетнюю историю Псковской земли.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Псковская земля за свою тысячелетнюю историю сыграла важнейшую роль в защите российских рубежей и формировании русской православной культуры. За прошедшие века её жителям пришлось столкнуться с множеством вызовов, однако из всех испытаний они выходили победителями, сохраняя за Псковской землей статус важного культурного и религиозного центра, на который Россия всегда могла опереться. Сегодня силами своих жителей Псковская область бережет и приумножает наследие предков. Нет никаких сомнений, что общими усилиями мы сможем добиваться всё больших побед. Нам есть чем гордиться, и мы уверенно движемся вперёд».

Напомним, в 1920-х север нынешней Псковской области относился к Ленинградской, юг региона несколько раз менял принадлежность. В годы Великой Отечественной войны территория Псковской области почти три года находилась под оккупацией. После освобождения региона от фашистов в августе 1944 года были образованы Псковская и Великолукская области, в 1945 году к Псковской области присоединили Печоры и Пыталово. Свои современные границы Псковская область приобрела в 1957 году, когда Великолукскую область поделили между Псковской и Калининской (ныне Тверской).

В настоящее время в состав региона входят два города областного подчинения — Псков и Великие Луки и 24 района — Бежаницкий, Великолукский, Гдовский, Дедовичский, Дновский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Палкинский, Печорский, Плюсский, Порховский, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Пыталовский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский.