Киев, , 10:22 — REGNUM

Для президента Украины Владимира Зеленского прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным являются подходом к решению проблем между двумя странами, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 23 августа в интервью «Интерфакс-Украина».

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск», — рассказала она.

По словам Зеркаль, такой подход является новым для руководства Украины и несёт в себе как риск, так и новые возможности.

«Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич предложил Зеленскому попробовать сначала договориться с президентом России о чём-то конкретном, а затем настаивать на проведении встречи в «нормандском формате», а не наоборот.

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