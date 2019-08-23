Киев, 23 августа 2019, 10:22 — REGNUM
Для президента Украины Владимира Зеленского прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным являются подходом к решению проблем между двумя странами, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 23 августа в интервью «Интерфакс-Украина».
По словам Зеркаль, такой подход является новым для руководства Украины и несёт в себе как риск, так и новые возможности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич предложил Зеленскому попробовать сначала договориться с президентом России о чём-то конкретном, а затем настаивать на проведении встречи в «нормандском формате», а не наоборот.
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