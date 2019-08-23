Волгоград, , 10:12 — REGNUM

Глава Волгограда Виталий Лихачёв вошёл в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. Мэр включён в муниципальную часть Совета. Информацию об этом разместили на официальном сайте главы государства.

В состав совета входит 50 человек. Кроме федеральных министров и губернаторов нескольких регионов, в структуру входят представители самых разных муниципальных образований — от крупных областных центров до небольших сельсоветов.

Основными задачами Совета являются: подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений её реализации; рассмотрения вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления. Заседания совещательного органа проводятся, как правило, один раз в год.