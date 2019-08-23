Оренбург, , 10:16 — REGNUM

В Оренбургской области начали монтировать систему видеонаблюдения в помещениях, которые станут в единый день голосования, 8 сентября, избирательными участками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Видеокамеры устанавливают на участках 597 избирательных комиссий. Охват видеонаблюдением составит 955 416 избирателей (61,3%) от общего количества избирателей.

По словам председателя Избирательной комиссии Оренбуржья Александра Нальвадова, под прицел видеокамер попадут помещения для голосования, зоны работы с бюллетенями и списками избирателей.

Напомним, победителем аукциона на оказание услуги по видеотрансляции губернаторских выборов в Оренбургской области стала компания «Ростелеком». Стоимость контракта — почти 19,8 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Оренбургской области будут работать 293 новых КОИБа