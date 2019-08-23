Париж, , 09:41 — REGNUM

Правозащитные организации призвали президента Франции Эммануэля Макрона осудить нарушения прав человека в Египте, в то время как глава египетского государства Абдель Фаттах аль-Сисси примет участие в саммите G7 во Франции, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общественное пространство в Египте практически закрыто на фоне обострения кризиса прав человека с резким снижением свободы выражения мнений, собраний и печати», — говорится в заявлении 20 организаций, в том числе Human Rights Watch и «Репортеры без границ».

По мнению правозащитных организаций, тот факт, что президент Египта примет участие в саммите G7 в Биаррице «узаконит де-факто полное игнорирование обязательств Египта в области прав человека».

Напомним, саммит G7, объединяющий Германию, Канаду, США, Францию, Италию, Японию и Великобританию, пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа с целью «борьбы с неравенством». Несколько глав государств за пределами «Большой семерки», включая президента Египта Абдель Фаттах аль-Сисси, были приглашены для участия в саммите.

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