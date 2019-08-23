Симферополь, , 09:37 — REGNUM

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский в вопросе о статусе Крыма пока придерживается курса своего предшественника Петра Порошенко, на самом деле считая, что вернёт Крым Украине. Однако этого не произойдёт никогда. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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При этом политик отметил, что официальному Киеву стоит признать российский статус полуострова — это «позволит улучшить взаимоотношения между двумя государствами».

«Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крым, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определённую реакцию, — приводит РИА Новости слова сенатора. — Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты».

По мнению Цекова, на Украине стоит разработать «план постепенного признания Крыма в составе России».

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«Украина в конце концов будет иметь шанс нормально развиваться и становиться тем государством, о котором они так сильно много говорят: цивилизованным, процветающим», — заключил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам проведённого на полуострове референдума. За выход из состава Украины высказалось подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Однако официальный Киев до сих пор не признал и не собирается признавать итоги всенародного волеизъявления, продолжая считать эти территории своими, но «оккупированными страной-агрессором».