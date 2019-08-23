Москва, 23 августа 2019, 09:37 — REGNUM
Когда мэр Киева Виталий Кличко говорит об особых статусах Киева и Севастополя, он транслирует желание, проигравших Зеленскому, элит найти способ сохранить удельные княжества, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Украине есть два города, которые обладают «особым статусом». Это Киев и Севастополь.
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