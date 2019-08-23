Москва, , 09:37 — REGNUM

Когда мэр Киева Виталий Кличко говорит об особых статусах Киева и Севастополя, он транслирует желание, проигравших Зеленскому, элит найти способ сохранить удельные княжества, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Часть украинской элиты видит в конфликте на Донбассе возможность перехода страны от унитарной модели к конфедерации с высокой степенью автономизации.

Давно не секрет, но феноменальное пришествие Зеленского разрушает этот феодализм. Теперь на очереди местные выборы, которые будут самыми кровавыми в истории страны.

Именно там основа и источники ресурсов элитных групп, заседающих в Киеве. Не зря же Ляшко собирается идти в мэры какого-то западного городка», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Украине есть два города, которые обладают «особым статусом». Это Киев и Севастополь.

Читайте также: Мэр Киева считает Севастополь украинским городом с «особым статусом»