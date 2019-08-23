Анабарский район, , 09:37 — REGNUM

В Анабарском районе Якутии прокуратура выявила нарушение сроков финансового обеспечения подготовки к выборам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном органе.

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Главе администрации Саскылахском поселения в Анабарском районе вынесли представление, после чего деньги из бюджета были переведены на счёт избирательной комиссии.

Виновное должностное лицо заплатило штраф 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Якутии пройдёт 57 избирательных кампаний в 25 районах и городском округе «Посёлок Жатай».