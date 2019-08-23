Пхеньян, , 09:41 — REGNUM

Госсекретарь США Майкл Помпео, пригрозивший КНДР суровыми санкциями, является единственным «ядовитым растением» среди американских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, сообщает 23 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам министра, Помпео искажает факты и заявляет о старых санкциях, что говорит о нехватке у него рационального мышления. Это злоумышленник, отбрасывающий мрачную тень на путь переговоров Пхеньяна и Вашингтона, добавил он.

Ли Ён Хо полагает, что за ядерную проблему Корейского полуострова ответственны США. Они только осложняют ситуацию, когда проводят военные учения в регионе.

Заявление главы МИД КНДР последовало за интервью Помпео изданию Washington Examiner, где он пригрозил Пхеньяну «самыми строгими санкциями в истории» в случае отхода от курса на денуклеаризацию.

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