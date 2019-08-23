Тбилиси, , 09:26 — REGNUM

Учредитель грузинского банка TBC Bank Мамука Хазарадзе пообещал создать политическую силу, которая изменит страну. Об этом банкир заявил 22 августа после предъявления ему уточненного обвинения, сообщает издание «Новости-Грузия».

Хазарадзе сказал, что продолжит борьбу в направлении создания партии. По его словам, новое движение будет сформировано уже в сентябре 2019 года. Банкир уточнил, что членами движения станут не лидера старых политических организаций, а новые люди.

«Это будет абсолютно новая сила. Это будут люди, которые хотят жить в новой Грузии», — заявил Хазарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа суд в Грузии арестовал счета учредителей крупнейшего коммерческого банка TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые подозреваются в легализации незаконных доходов.

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