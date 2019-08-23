Ашхабад, , 09:07 — REGNUM

Перспективы увеличения взаимной торговли обсудили министры иностранных дел Казахстана и Туркмении Бейбут Атамкулов и Рашид Мередов. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

Встреча состоялась 21 августа в Нур-Султане в рамках переговоров в формате «Страны Туркмении плюс США», в которой приняли участие главы МИД пяти стран Туркестана.

Во время переговоров стороны также рассмотрели развитие взаимовыгодного сотрудничества в транзитно-транспортной и энергетической сферах. Мередов пригласил коллегу из Казахстана посетить Ашхабад с официальным визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов принял участие во встрече высокого уровня «С5+1» («Страны Туркестана +США»). Участники мероприятия обсудили расширение инвестиционных связей, а также вопросы безопасности.

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