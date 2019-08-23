Париж, , 08:41 — REGNUM

Абсурдной пародией на холодную войну назвала реакцию европейских политиков на возможное возвращение России в G8 глава партии «Национальное объединение», член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен. Ситуацию политик прокомментировала в микроблоге в Twitter.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на Холодную войну», — написала Ле Пен в Twitter.

Антироссийская идеология является пережитком прошлого, который не только не отвечает интересам европейских стран, но и вредит им, добавила французский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры европейских стран высказались о возможном восстановлении России в качестве члена Группы восьми. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что пока не видит к этому оснований, британский премьер-министр Борис Джонсон отверг идею из-за якобы причастности РФ к провокациям «во множестве мест», а французский президент Эммануэль Макрон заявил, что возврат России в G8 без условий — «стратегическая ошибка».

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