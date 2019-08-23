Берлин, , 08:40 — REGNUM

Число граждан Германии, помещенных под арест в Турции, растет: за последние полгода их число увеличилось с 47 до 62. В связи с этим министерство иностранных дел Германии советует своим соотечественникам вести себя осторожнее в глобальной сети, чтобы избежать ареста в Турции, передает канал n-tv.

Данные о числе арестованных в Турции немецких граждан озвучил представитель МИД ФРГ Андреас Михаэлис в ответ на запрос депутатов от партии «Левые». Кроме того, у еще 38 человек нет разрешения на выезд из Турции. Однако в его ответе нет информации, сколько человек арестованы именно по политическим мотивам.

МИД ФРГ продлевает рекомендации для немецких граждан, путешествующих в Турцию, по поведению в сети. Не стоит критиковать турецкие власти и демонстрировать симпатию оппозиции, чтобы не попасть под статьи об оскорблении главы государства и поддержке терроризма. Это может обернуться несколькими годами тюремного заключения.

«Следует предположить, что непубличные комментарии в социальных сетях также будут направлены турецким правоохранительным органам посредством анонимных доносов», — утверждает ведомство.

Отношения между Анкарой и Берлином ухудшились после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. Тогда увеличилось число запретов на въезд и задержаний немецких граждан в Турции. Среди турецкой оппозиции много людей, имеющих гражданство европейских стран.

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