Париж, , 08:40 — REGNUM

В 2019 году Франция председательствует в международной группе «Дипломатия и здоровье», которая объединяет семь стран: ЮАР, Бразилию, Францию, Индонезию, Норвегию, Сенегал и Таиланд, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Группа, созданная в 2006 году по инициативе Франции и Норвегии, служит основой для неофициальных консультаций по ключевым вопросам здравоохранения. Были определены десять приоритетных тем, в том числе эпидемии, влияние окружающей среды и изменение климата на здоровье, борьба с ВИЧ / СПИДом.

Министры здравоохранения семи стран этой группы приняли совместное коммюнике 21 августа 2019 года, в котором стороны призывают к активному участию всех заинтересованных сторон в укреплении систем здравоохранения и политики общественного здравоохранения,

Ожидается, что на Генеральной Ассамблее ООН Франция от имени семи стран-членов представит резолюцию по теме всеобъемлющего подхода к укреплению систем здравоохранения.

Напомним, ранее МИД Франции подтвердил свою решимость бороться с малярией. Ежегодно от этого заболевания умирает около 435 тыс. человек, более 90% из них на африканском континенте.