Ташкент, , 08:35 — REGNUM

Инцидент на турнире по борьбе Wef Proffight в городе Кара-Суу Ошской области Киргизии обсудили министры иностранных дел Узбекистана и Киргизии Абдулазиз Камилов и Чингиз Айдарбеков. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Во время телефонного разговора стороны достигли договоренности о совместном изучении всех обстоятельств дела и урегулировании ситуации в духе дружественного сотрудничества.

Напомним, 18 августа 2019 года на турнире Wef Proffight состоялся поединок между бойцом из Узбекистана Нурсултоном Розибоевым и Алтынбеком Арыкбаевым из Киргизии.

По результатам боя судья присудил победу Арыкбаеву. Розибоев посчитал, что его засудили и попытался поднять флаг Узбекистана. Однако судья выхватил флаг и выбросил его за ринг.

Позднее узбекистанский спортсмен опубликовал в сети видеоролик, в котором оскорбительно высказался в адрес граждан Киргизии. В связи с этим в Киргизии возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».