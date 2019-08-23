Казань, , 08:06 — REGNUM

Наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества обсудили главы правительств России и Казахстана Дмитрий Медведев и Аскар Мамин. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства и транспорта. Собеседники также рассмотрели вопросы приграничного сотрудничества.

В рамках рабочего визита в Татарию Мамин также посетил промышленные предприятия, работающие в российском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в рамках первого Каспийского экономического форума премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили вопросы экономического и культурного взаимодействия.