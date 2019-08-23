Кршко, , 08:02 — REGNUM

Премьер-министр Словении Марьян Шарец высказался за строительство второго атомного реактора на атомной электростанции (АЭС) в Кршко, чем обеспокоено правительство Австрии. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

22 августа Шарец посетил электростанцию, которую Словения эксплуатирует совместно с Хорватией. Он подчеркнул, что расширение электростанции необходимо для развития страны.

«Мы должны приложить все необходимые усилия, чтобы начать строительство второго блока, потому что нам понадобится больше энергии в будущем», — сказал премьер-министр.

АЭС в Кршко работает с 1983 года. Треть электроэнергии для Словении вырабатывается здесь. АЭС планировали закрыть в 2023 году, но в 2015 Словения и Хорватия договорились о продлении ее эксплуатации на 20 лет. Экологические организации призывают к сносу АЭС и обращают внимание на то, что она устарела и не соответствует современным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, весной этого года Австрия потребовала от соседней Словакии отложить запуск третьего и четвертого энергоблоков на атомной электростанции Моховце. Требование было удовлетворено.

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