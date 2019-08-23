Киев, , 07:53 — REGNUM

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины установит степень ответственности экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу о гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, заявили юрист Андрей Портнов 22 августа на своём telegram-канале.

«Чтобы дать процессуальный старт изучению всех обстоятельств этой трагедии и роли организаторов массовых беспорядков и убийств в Одессе, завтра обращаюсь в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении А. Парубиём преступлений», — написал он.

Портнов считает, что Парубий может быть причастен к организации массовых беспорядков, причинивших гибель людей, применению оружия, организации взрывов и поджогов с целью запугивания людей.

«В рамках этого дела нужно будет получить санкции на все телефонные коммуникации тех лет основных организаторов убийств, изучить цель прибытия Парубия в Одессу, предмет его совещаний с оперативным военным командованием, силовиками, пограничниками и чиновниками областной администрации», — добавил он.

Юрист заявил о необходимости искоренить систему, которая позволяет чиновнику избегать ответственности за убийства, грабежи, насилие и мародёрство.

«Привлечение организаторов этих убийств к суду будет уроком для всех будущих поколений. Сегодня Парубий уже не может влиять на следствие, поэтому нужно с потрохами вывернуть всё наизнанку», — подытожил Портнов.

Напомним, толпа украинских радикалов устроила беспорядки в центре Одессы 2 мая, после чего пошла к Куликовому полю, где находился лагерь Антимайдана. Участники Антимайдана решили укрыться в расположенном рядом Доме профсоюзов, но экстремисты окружили здание и подожгли его. По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН признали, что за пять лет Украина так и не провела эффективного расследования трагедии, ответственности за случившееся никто не понёс.

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