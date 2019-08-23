Москва, , 07:39 — REGNUM

В Москве разработали сервис с данными о дорожных перекрытиях и камерах, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

ДТП (cc) NettoFigueiredo

Данные будут транслироваться в навигаторы и обновляться. Кроме того, составлена карта очагов аварийности в столице.

Как заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, в столице создан ряд онлайн-сервисов, направленных на снижение аварийности автомобильного движения.

«Мы опубликовали все карты с данными по строительным работам в Москве. Там указано количество занятых полос, подрядная организация с контактными данными, сроки работ. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сделал публичный API, который позволяет всем геоинформационным сервисам и другим подключаться в онлайн-режиме к этим данным, обновлять их и передавать в навигаторы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье изменится скоростной режим на участке Дмитровского шоссе. Максимальная скорость на магистрали будет увеличена с 60 до 80 км/ч.

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