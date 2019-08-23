Париж, , 07:37 — REGNUM

Франция приветствует назначение 11 членов Суверенного совета и инаугурацию нового премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука, которому она желает всяческих успехов, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Этот шаг является свидетельством зрелости суданского народа и стремления к свободе, миру и справедливости», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж призывает новые суданские власти соблюдать график перехода и формирования правительства в установленные сроки, с тем чтобы решать проблемы, стоящие перед суданцами.

МИД Франции обращается с призывом ко всем суданским сторонам и повстанческим группировкам принять участие в скорейшем заключении мирного соглашения.

Франция, в этой связи, заявляет о своей готовности оказать помощь суданским властям.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут президент страны Омар аль-Башир, ныне находящийся под следствием.

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