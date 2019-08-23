Пхеньян, , 07:39 — REGNUM

22 августа в Пхеньяне прошла встреча представителей МИД КНДР и Венесуэлы, в ходе которой представители двух стран обсудили пути развития двусторонних отношений, сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи.

Согласно опубликованным данным, замминистра МИД КНДР Пак Мён Гук и замглавы МИД Венесуэлы по делам Азии, ближнего востока и Океании Рубен Дарио Молина обсудили вопросы относительно развития двусторонних отношений в различных областях.

Известно, что в тот же день замглавы МИД Венесуэлы также встретился с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Ранее, Рубен Дарио Молина, находящийся в Пхеньяне с 19 августа, принял участие в церемонии открытия посольства Венесуэллы в КДНР.