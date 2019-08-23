Хабаровск, , 07:28 — REGNUM

Досрочное голосование в отдалённых труднодоступных местностях стартовало в Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время комиссии вылетели к оленеводческим бригадам на севере региона. Прошли досрочные голосования в отдаленных посёлках Амурского района. Также комиссии прибудут в отдалённые поселения всех муниципалитетов края.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года жители Хабаровского края будут выбирать депутата ГД РФ по Комсомольскому округу, депутатов краевой думы, мэров городов.