Вашингтон, , 07:34 — REGNUM

Глубоководная добыча полезных ископаемых связана с риском возникновения непредвиденных экологических последствий, заявила бывший заместитель министра обороны США по вопросам энергетики, защиты окружающей среды и мерам безопасности Шэрон Бёрк в статье для издания Project Syndicate.

По словам Бёрк, то, что на первый взгляд может показаться бесплодной пустошью, на самом деле является крупнейшим биомом на планете, населённым фантастическими существами, такими как рыба-ангел или кальмар-вампир, также там находятся древние кораллы, которые существуют ещё со времён бронзового века.

«Исследователи недавно обнаружили, что микробные популяции, расположенные в глубоководных районах мирового океана, могут играть важную роль с точки зрения регулирования климата планеты. Глубоководная добыча полезных ископаемых может навсегда уничтожить эти микробные популяции и другие подводные организмы. Пока мало что известно о роли, которую глубоководные микробные популяции играют в рыболовстве, глобальном климате и других экосистемных процессах, которые поддерживают как морскую, так и наземную жизнь», — считает эксперт.

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Бёрк добила, что международное сообщество должно стремиться к снижению разрушительных последствий добычи необходимых минералов, как на суше, так и в океане, подчеркнув, что «мы должны прийти к определённому компромиссу, до того, как будут приняты важные решения, чтобы взвесить возможные последствия до того, как они приобретут необратимый характер».

Напомним, около 71% поверхности Земли находится под водой, при этом морское дно богато редкоземельными элементами и другими востребованными минералами, особенно в глубоких международных водах.

Подводные минералы, как правило, представляют собой куски породы, расположенные на абиссальном дне океана, в том числе вокруг потухших подводных вулканов. Концентрация минералов в этих формациях обычно намного выше, чем в рудах на суше.

Развитие цифровых технологий и глобальный переход на экологически чистую энергию могут привести к резкому увеличению спроса на материалы, которые в изобилии присутствуют на дне океана.