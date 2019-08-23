Вашингтон, , 07:28 — REGNUM

Япония по-прежнему надеется реформировать ООН благодаря поддержке со стороны африканских государств, заявил старший научный сотрудник Института EastWest Дж. Беркшир Миллер (J. Berkshire Miller) в статье для издания The Foreign Policy.

«Не только Китай, но и Япония надеется, что её поддержка устойчивого развития Африки поможет Токио заручиться поддержкой других участников Токийской международной конференции по развитию Африки (ТИКАД) для реформирования ООН, особенно Совета Безопасности ООН. Токио — один из крупнейших доноров ООН — долгое время стремился обеспечить себе положение постоянного члена Совбеза ООН и на протяжении многих лет призывал африканские государства поддержать его позицию», — заявил эксперт.

По словам Миллера, цель Японии в этом году заключается в том, чтобы заставить участников конференции пойти ещё дальше, чем в 2016 году, когда после конференции ТИКАД её участники выпустили совместное заявление, в котором подчеркивалась решимость всех сторон «срочно реформировать» ООН.

Напомним, в конце августа 2019 года в Японии пройдёт седьмая Токийская международная конференция по развитию Африки (ТИКАД) в Иокогаме. Предыдущая конференция ТИКАД прошла в Кении в 2016 году.

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