Сеул, , 07:26 — REGNUM

Министры обороны США и Южной Кореи провели телефонный разговор, в ходе которого представитель Сеула объяснил причину прекращения обмена разведданными с Японией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, во время 30-минутного телефонного разговора, начавшегося 23 августа в 6:30 по местному времени, министр обороны США Марк Эспер выразил обеспокоенность и разочарование в связи со сложившейся ситуацией. Глава министерства обороны США также подчеркнул важность поддержания сотрудничества в области безопасности между тремя странами.

«Мы верим, что обмен разведданными между странами должен продолжаться, несмотря на другие разногласия», — подчеркнул в своем сообщении 22 августа представитель пресс-службы Пентагона майор Дэвид Истбурн.

По данным источников, после окончания действия соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) разведданные будут передаваться между тремя странами в рамках трехстороннего соглашения об обмене разведданными (TISA) через США.