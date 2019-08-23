Киев, , 07:20 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский объявил флешмоб ко Дню флага Украины. Видеообращение опубликовано 22 августа в социальной сети Facebook.

«Для нас жёлтый и синий — это давно уже не просто цвета. В эти цвета окрашено сердце каждого украинца… И у меня есть предложение к украинцам из каждого уголка нашей родины и ко всем украинцам мира — сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в жёлто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще целая страна стала жёлто-синей», — призвал он.

Зеленский также напомнил, что в мире есть места, в которых граждане Украины вынуждены держать флаг своей страны «под кроватью», чтобы не попасть в тюрьму. Политик не уточнил, о каких именно местах идёт речь.

Напомним, день государственного флага Украины был учреждён в 2004 году вторым президентом страны Леонидом Кучмой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группу украинских туристов выселили из греческого отеля за то, что они вывесили с балкона номера флаг Украины и флаг террористической организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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