Киев, 23 августа 2019, 07:20 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский объявил флешмоб ко Дню флага Украины. Видеообращение опубликовано 22 августа в социальной сети Facebook.
Зеленский также напомнил, что в мире есть места, в которых граждане Украины вынуждены держать флаг своей страны «под кроватью», чтобы не попасть в тюрьму. Политик не уточнил, о каких именно местах идёт речь.
Напомним, день государственного флага Украины был учреждён в 2004 году вторым президентом страны Леонидом Кучмой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее группу украинских туристов выселили из греческого отеля за то, что они вывесили с балкона номера флаг Украины и флаг террористической организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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