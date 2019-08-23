Париж, , 07:09 — REGNUM

Франция обеспокоена многочисленными пожарами беспрецедентного масштаба, которые затронули лес региона Амазонки, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Этот эпизод, вызванный засухой, которая усугубляется обезлесением и превращением лесных площадей в сельскохозяйственные угодья, затрагивает несколько стран региона, что имеет серьезные последствия для местного населения и биоразнообразия», — говорится в заявлении французского ведомства.

Франция ведет долгосрочное сотрудничество с южноамериканскими странами для борьбы с пожарами, в частности, через французское агентство развития. В начале 2020 года агентство запустило региональный проект стоимостью 9 млн евро в сотрудничестве с гражданским обществом по сохранению экосистемы региона Амазонки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие месяцы 2019 года в Бразилии было зафиксировано 72 843 очага возгорания, больше половины которых пришлось на регион Амазонки.

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