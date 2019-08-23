Новосибирск, , 07:07 — REGNUM

На совещании у президента РФ Владимира Путина, которое прошло накануне, 22 августа, в Москве, представители Минтранса и РЖД подтвердили планы по развитию транспортной инфрраструктуры. В том числе по совершенствованию логистики и инфраструктуры для угольной отрасли страны. Сюда входит и расширение пропускной способности БАМа, и реконструкция Транссиба, и строительство морских портов с учётом синхронизации сроков их ввода со сроками ввода угледобывающих мощностей. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, присутствовавший на встрече Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов РФ.

«Мы со своей стороны подтверждаем, что на основе соглашений, подписанных с Западно-Сибирской железной дорогой, с «Сибирским Антрацитом» и «Разрезом Восточный» развивается внутрирегиональная железнодорожная сеть: строятся новые ветки, станции отгрузки, — сказал Травников. — Это также обеспечивает рост добычи и отгрузки нашего новосибирского угля на все мировые рынки».

Как сообщалоИА REGNUM, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что новосибирские угольщики готовы к росту поставок российского угля на мировые рынки.

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