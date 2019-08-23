Казань, 23 августа 2019, 07:05 — REGNUM
Глава Татарии Рустам Минниханов на своей личной странице в соцсетях обнародовал видеозапись церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, основные соревнования которого начинаются 23 августа. В кадр съёмки попали супруга Минниханова Гульсина, которую журнал Forbes по итогам 2016 года поставил на первое место в рейтинге самых богатых жён региональных чиновников, и вице-премьер РФ Татьяна Голикова, прибывшая в Казань вместе с Дмитрием Медведевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
https://www.instagram.com/p/B1eU1eVDS2X/
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Напомним, чемпионат, собравший в столице региона представителей 63 стран, продлится с 22 по 27 августа. Ожидается, что в церемонии закрытия примет участие Владимир Путин. Пока же в Татарии находится десант высокопоставленных гостей во главе с Дмитрием Медведевым, Татьяной Голиковой. Замечены среди гостей также министр труд Франции Мюриель Пенико, главы ряда регионов, депутаты Госдумы и другие гости.